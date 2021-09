Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Portes ouvertes du vin d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Portes ouvertes du vin d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry, 11 septembre 2021, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Portes ouvertes du vin d’Irouléguy 2021-09-11 – 2021-09-11

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Saint-Étienne-de-Baïgorry Accueil au chai et dégustation des vins tout au long de la journée. Visites guidées des vignes à 11h et 15h. Accueil au chai et dégustation des vins tout au long de la journée. Visites guidées des vignes à 11h et 15h. +33 6 74 53 02 95 Accueil au chai et dégustation des vins tout au long de la journée. Visites guidées des vignes à 11h et 15h. Gutizia dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry lieuville 43.17914#-1.34029