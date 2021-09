Portes ouvertes du vin d’Irouléguy Lasse, 11 septembre 2021, Lasse.

Portes ouvertes du vin d’Irouléguy 2021-09-11 – 2021-09-11

Lasse Pyrénées-Atlantiques Lasse

10h visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 11h30, dégustation des 1ers millésimes (nombre de places limitées, réservations nécessaires); 16h, 2ème visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 10h-12h et 14h-18h : chai ouvert pour dégustations et ventes.

10h visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 11h30, dégustation des 1ers millésimes (nombre de places limitées, réservations nécessaires); 16h, 2ème visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 10h-12h et 14h-18h : chai ouvert pour dégustations et ventes.

+33 6 30 77 96 54

10h visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 11h30, dégustation des 1ers millésimes (nombre de places limitées, réservations nécessaires); 16h, 2ème visite guidée de la vigne et dégustation du dernier millésime. 10h-12h et 14h-18h : chai ouvert pour dégustations et ventes.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par