Portes ouvertes du vin d’Irouléguy Ispoure, 11 septembre 2021, Ispoure. Portes ouvertes du vin d’Irouléguy 2021-09-11 – 2021-09-11 Domaine Etxondoa 107 Chemin d’Antxiburua

Ispoure Pyrénées-Atlantiques Ispoure Visites du vignoble et du chai tout au long de la journée. Dégustations des vins de l'AOC Irouléguy tout au long de la journée. +33 6 71 40 99 08 dernière mise à jour : 2021-09-03

Détails Catégories d’évènement: Ispoure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ispoure Adresse Domaine Etxondoa 107 Chemin d'Antxiburua Ville Ispoure lieuville 43.17093#-1.23456