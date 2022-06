Portes ouvertes du Val des Roses Boubers-lès-Hesmond, 2 juillet 2022, Boubers-lès-Hesmond.

Portes ouvertes du Val des Roses

5 Impasse du Planchon Boubers-lès-Hesmond

2022-07-02 – 2022-07-03

5 Impasse du Planchon Boubers-lès-Hesmond Pas-de-Calais

Boubers-lès-Hesmond Le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, venez visiter la pépinière, située dans un endroit verdoyant au cœur des 7 Vallées ! A 11h et à 15h, laissez-vous guider par Toon pour découvrir les différentes sortes de rosiers, les conseils de culture, les astuces greffons, conseils plantation et entretien.

astrid_vander_schans@hotmail.com http://valdesroses.com/en/home/

