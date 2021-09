Poligny Poligny Jura, Poligny Portes ouvertes du Tennis Club Poligny Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Portes ouvertes du Tennis Club Poligny Poligny, 4 septembre 2021, Poligny. Portes ouvertes du Tennis Club Poligny 2021-09-04 – 2021-09-04 Rue du Champ d’Orain Champ d’Orain

Poligny Jura RENDEZ-VOUS samedi 4 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h * Programme :

– Tennis loisir pour tous : enfants et adultes

– Animations avec prêts de raquettes

– Présentation de l’école de tennis et des cours adulte Le tennis Club Poligny sera aussi présent au forum des associations ce même jour. club.poligny@wanadoo.fr +33 3 84 37 36 27 https://tenup.fft.fr/clib/51390015 RENDEZ-VOUS samedi 4 septembre 2021, de 10h à 12h et de 14h à 17h * Programme :

– Tennis loisir pour tous : enfants et adultes

– Animations avec prêts de raquettes

– Présentation de l’école de tennis et des cours adulte Le tennis Club Poligny sera aussi présent au forum des associations ce même jour. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Rue du Champ d'Orain Champ d’Orain Ville Poligny lieuville 46.83181#5.7102