Le Tennis club de Fenouillet vous invite à venir nombreux découvrir la pratique du tennis, lors de journées portes ouvertes le mercredi 8 septembre 2021 de 15h00 à 18h00 et le samedi 10 septembre 2021 de 10h00 à 12h30, avec notre éducateur diplômé. Accessible à tous, petits et grands ! Les bénévoles du club seront également présents lors du forum des associations le samedi 4 septembre 2021, pour toute demande d'information ou d'inscription.

