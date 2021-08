Digne-les-Bains 04000 - DIGNE LES BAINS Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains PORTES OUVERTES du TC DIGNOIS 04000 – DIGNE LES BAINS Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Le M**ercredi 1er septembre le TC DIGNOIS organise sa journée “PORTES OUVERTES”** en mettant à disposition ses installation et ses matériels dans les différents ateliers qui seront mis en place. **PASS SANITAIRE obligatoire** et jauge public fixée à 49 personnes

Entrée Libre PASS SANITAIRE obligatoire à l’entrée du Club

2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T17:00:00

