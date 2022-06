Portes Ouvertes du Sablab Bibliothèque Robert Sabatier, 25 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 17h30

. gratuit

Le Sablab vous accueille dans le cadre des Portes ouvertes des fabriques innovantes. Venez découvrir les machines mises à votre disposition, nos ateliers, mais aussi nous parler de vos projets !

Avez-vous déjà entendu parler d’imprimantes 3D ou de brodeuses numériques ? En avez-vous déjà vu ?

Pour créer un objet, la première étape consiste à créer un modèle virtuel conçu à l’aide d’un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO). Les données d’un modèle 3D sont ensuite transmises à ces machines de haute-technologie qui permettent de fabriquer ses propres créations ou encore de réparer un objet du quotidien.

Si vous vous demandez comment fonctionnent ces machines, la Ville de Paris et Makers IDF vous proposent de pousser la porte d’un lieu qui vous propose de les utiliser le 25 juin 2022 !

Des fablabs, des ateliers numériques, des tiers-lieux ouvriront leurs portes au public pour présenter leurs activités de prototypage, d’expérimentation, de production en petites séries et de formation. Chacun aura l’occasion de découvrir les ateliers, les machines, et les savoir-faire, les technologies, les méthodes et les métiers qui permettent de produire les objets du futur.

Venez découvrir des lieux de rencontre permettant une mise en commun des savoirs et techniques de fabrication et faites la connaissance de personnes qui inventent des outils et des processus pilotés depuis leurs claviers d’ordinateurs ! Que ce soit pour discuter, apprendre, partager son expérience ou réaliser son projet, ces temps d’expérimentation et d’échanges sont ouvert à tous.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)



Contact : https://www.facebook.com/events/1039779010229080/

©BibliothèqueRobertSabatier