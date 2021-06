Montreuil-au-Houlme Montreuil-au-Houlme 61210, Montreuil-au-Houlme Portes-ouvertes du refuge « Suzi Handicap Animal » Montreuil-au-Houlme Montreuil-au-Houlme Catégories d’évènement: 61210

Portes-ouvertes du refuge « Suzi Handicap Animal » 2021-06-26 14:00:00 – 2021-06-26 17:00:00 le fonteny Association Suzi Handicap Animal

Montreuil-au-Houlme 61210

Montreuil-au-Houlme 61210 Montreuil-au-Houlme SUZI HANDICAP Sauvetage des animaux Handicapés

Association, refuge , centre de soins située dans l’ORNE en Basse Normandie

De 14h à 17h, le refuge sera en visite libre avec l’équipe de « Suzi Handicap Animal » pour les extérieurs. ( ⚠ Pas de visite intérieure pour la sécurité des animaux);

La boutique du refuge sera ouverte. Vous aurez également la possibilité de faire un don et/ou parrainer un animal « coup de coeur »

