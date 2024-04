Portes Ouvertes du Printemps Esvres, vendredi 5 avril 2024.

Avec l’arrivée du printemps, une nouvelle énergie anime notre vignoble, marquant non seulement le début d’une nouvelle saison mais également, après trois années de conversion, notre premier millésime certifié en agriculture biologique. Afin de fêter ce renouveau, nous vous invitons à nos portes traditionnelles ouvertes. Ce sera également l’occasion de découvrir notre nouvelle identité à travers un logo et des étiquettes repensées, ainsi que notre programme d’événements à venir pour la saison ! De plus, nous vous proposons une balade gratuite et commentée à travers les vignes tous les après-midi à 15h afin de découvrir notre terroir (sans réservation). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-08 19:00:00

4 Lieu-dit Le Vau

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@rousseau-freres.com

