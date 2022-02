PORTES OUVERTES DU PÔLE UNIVERSITAIRE – CAMPUS DE DAMIGNY Alençon, 26 février 2022, Alençon.

PORTES OUVERTES DU PÔLE UNIVERSITAIRE – CAMPUS DE DAMIGNY Alençon

2022-02-26 09:00:00 – 2022-02-26 16:00:00

Alençon Orne

Le Pôle universitaire – Campus de Damigny ouvrira ses portes au public le samedi 26 février de 9h00 à 16h00 (ouverture complémentaire le vendredi 25 février, de 16h00 à 19h00, dans trois établissements).

La manifestation permettra aux futurs étudiants de découvrir toutes les formations proposées sur le site avant de formuler leurs vœux sur le portail Parcoursup.

Pôle universitaire – Campus de Damigny est un campus à taille humaine avec 2 000 étudiants, salariés, apprentis, alternants et demandeurs d’emploi.

Ces portes ouvertes seront organisées par l’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire (APGSU) d’Alençon-Campus de Damigny, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Orne, l’ensemble des établissements du campus et la participation de la CUA.

