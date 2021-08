Nantes Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique, Nantes Portes ouvertes du pôle associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Portes ouvertes du pôle associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas, 11 septembre 2021, Nantes. 2021-09-11

Horaire : 09:00 13:30

Gratuit : oui Tout public Rencontre avec les associations du quartier Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif Félix Thomas Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Pôle associatif Félix Thomas Nantes