Portes Ouvertes du Picoulet – 2021 Le Picoulet, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 18h30

gratuit

L’occasion de rencontrer l’équipe, de vous informer des activités et de découvrir les locaux qui sont bien plus grands qu’il n’y paraît depuis la rue et l’accueil.

– Ateliers numériques (robot, jeux vidéo et anatomie d’un ordinateur), avec Maël et Akli de l’Espace Public Numérique

– Concerts et musique avec La Manufacture Chanson

– Jeux de société et Grands Jeux, avec Chemins d’Enfance

– Activité Manuelle et Photo-souvenir, avec Ayfer et Laetitia

– Exposition “Conte ta langue” et sa Carte Sonore (chansons, comptines, histoires du monde entier), par L’Oiseau à Lunettes – Vernissage à 16h

– Gospel et Grain de Sel (débat d’actualité), par la Frat’

– Espace Détente & Terrasse



Buvette et petite restauration, avec le groupe des 11-17 ans et leurs animateurs Ornella et Aissa.

Calixte, Gabrielle, Muriel, Nina et Sébastien seront sur le pont aussi !

Le Picoulet 59, rue de la Fontaine au Roi Paris 75011

11 : Goncourt (262m) 3 : Parmentier (373m) 46 : Fontaine au Roi



Contact :Le Picoulet 0148067031 accueil@picoulet.org https://picoulet.centres-sociaux.fr/ https://www.facebook.com/PicouletCS

