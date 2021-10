Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Portes ouvertes du petit train du minerai Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Portes ouvertes du petit train du minerai Longny les Villages, 25 juin 2022, Longny les Villages. Portes ouvertes du petit train du minerai 2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 Sortie bourg – Direction Longny Neuilly sur Eure

Longny les Villages Orne Longny les Villages L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit train…

Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités, pouvant transporter des passagers.

Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont invités à prendre place devant le mécanicien et à (faire)un train s’ils le souhaitent. L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit train…

Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, suivant les… aptvne_neuillysureure@orange.fr +33 2 33 25 24 77 L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit train…

Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités, pouvant transporter des passagers.

Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont invités à prendre place devant le mécanicien et à (faire)un train s’ils le souhaitent. dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Sortie bourg - Direction Longny Neuilly sur Eure Ville Longny les Villages lieuville 48.5421#0.8956