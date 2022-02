Portes ouvertes du Petit Salon des Arts Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Portes ouvertes du Petit Salon des Arts Celles-sur-Belle, 26 février 2022

2022-02-26 15:00:00 – 2022-02-26 17:00:00

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle EUR Portes ouvertes du Petit Salon des Arts Samedi 26 mars de 15h à 17h au Petit Salon des Arts

à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

(ancienne maison du gardien vers le musée de moto) Pour enfants, ados et adultes Dessin, peinture, écriture

Avec Michel André, Caroline Cackowski, Isabelle Grosse

Abbaye Royale de Celles sur Belle 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

