Portes ouvertes du Patio Le Patio Morlaix, lundi 15 avril 2024.

Portes ouvertes du Patio

Le Patio, Ecole intercommunale d’enseignement musical du Pays de Morlaix, ouvre ses portes du lundi 15 au samedi 20 avril.

6 jours durant lesquels le public pourra découvrir la variété des pratiques artistiques enseignées. Le Patio dispense aux enfants à partir de 2 ans et aux adultes des cours de musique (découverte musicale, pratique instrumentale individuelle et collective, chant), de danse (éveil et initiation, danse contemporaine, modern jazz, ragga…) et d’arts plastiques.

Initiation aux instruments, ateliers découverte, auditions d’élèves, classes ouvertes, concerts… Retrouvez le programme complet des portes ouvertes sur le site internet du Patio www.lepatiocia.bzh .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:30:00

fin : 2024-04-20

Le Patio 29B Rue Camille Langevin

Morlaix 29600

