Portes ouvertes du Musée numérique au Temps des Cerises Le Temps des Cerises, 18 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Portes ouvertes du Musée numérique au Temps des Cerises

Le Temps des Cerises, le samedi 18 juin à 14:00

Découvrez l’art autrement ! Le Musée numérique réunit aujourd’hui plus de 6 000 oeuvres d’institutions et musées nationaux ([Louvre](https://www.louvre.fr/), [Philarmonie de Paris](https://philharmoniedeparis.fr/fr), [musée du Quai Branly – Jacques Chirac](http://www.quaibranly.fr/fr/), [Centre Pompidou](https://www.centrepompidou.fr), etc.) En adhérant au [réseau des Micro-Folies](http://www.micro-folies.com), le Temps des Cerises accueille en effet le Musée Numérique qui suit un principe de “Collections Numériques” lesquelles s’enrichissent avec le temps et en fonction des partenariats noués. Les contenus sont variés : peintures, sculptures, design, architecture, documentaires scientifiques, opéra, théâtre, danse, etc. Des tablettes synchronisées avec l’écran principale offrent des contenus pédagogiques et ludiques !

Entrée libre

Découvrez, dans le cadre de #VivaIssy, les collections du Musée numérique de Micro-Folie

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:00:00