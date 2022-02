Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Bienvenue au Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes !

Vous y trouverez une collection impressionnante de véhicules réformés ainsi que d’anciens matériels d’époque, des costumes…

museedespompiersdetarbes@gmail.com http://museedespompiersdetarbes.com/

