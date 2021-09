Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire PORTES OUVERTES DU MUSÉE DES MÉTIERS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

PORTES OUVERTES DU MUSÉE DES MÉTIERS Mauges-sur-Loire, 3 octobre 2021, Mauges-sur-Loire. PORTES OUVERTES DU MUSÉE DES MÉTIERS 2021-10-03 – 2021-10-03 Place de l’église Musée des métiers

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine a eu 50 ans en 2020 ! Suite aux nombreuses restrictions que nous avons connu, il est désormais temps de fêter cet événement.

L’équipe du musée et ses partenaires se réunissent pour vous accueillir de 10h à 18h lors des Portes Ouvertes.

Salles après salles, des rencontres vous attendent : un bureau de Poste temporaire, des jeux en bois, des visites

interactives… Grâce aux nombreux bénévoles du musée, il sera possible de découvrir l’histoire de ce lieu exceptionnel. Les artisans partenaires seront aussi au rendez-vous pour des démonstrations comme Sébastien Haye, charpentier, Pascal Nogré, couvreur (MOF), Stéphanie Reullier, couturière. De nombreux partenaires touristiques seront également présents. Enfin, l’équipe du musée n’oublie pas les plus jeunes, puisqu’elle leurs propose des mini-ateliers manuels sur le thème du tissage. On vous attend nombreux pour fêter dans la convivialité cet anniversaire ! Le musée des métiers fête ses 50 ans ! +33 2 41 78 24 08 http://www.musee-metiers.fr/ Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine a eu 50 ans en 2020 ! Suite aux nombreuses restrictions que nous avons connu, il est désormais temps de fêter cet événement.

Mauges-sur-Loire Place de l'église Musée des métiers