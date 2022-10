Portes ouvertes du Musée des Bastides Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Monflanquin À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Musée des Bastides de Monflanquin sera ouvert gratuitement à la visite libre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture.

Ce musée est un Centre d’Interprétation du Patrimoine consacré au phénomène des villes neuves du Moyen Âge apparues dans le Sud-Ouest de la France entre le XIIIème et le XIVème siècle.

Des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports pédagogiques ainsi qu’un parcours ludique pour les familles vous permettront de découvrir toute la modernité de ces nouvelles cités aux plans en damiers, dotées de charte de coutumes initiant une autre organisation de la société médiévale. À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Musée des Bastides de Monflanquin sera ouvert gratuitement à la visite libre. +33 5 53 36 40 19 ©LEZBROZ

