Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA
Samedi 14 mai 2022, 19h30
Monestiés

Visite découverte libre du musée BAJEN VEGA.

Sur le thème départemental de _**l’enfance,**_ accés libre aux oeuvres de Martine VEGA et Francisco BAJEN, peintres espagnols, réfugiés politiques dés 1939 suite à la Guerre Civile Espagnole. Tarnais de coeur, férus de culture française, laissez-vous emporter par deux artistes épris de vérité, de pureté et d’authenticité.

Martine, épouse du peintre est à l’origine de l’acquisition de ce qui deviendra un musée, conquise par les charmes du village de Monestiés.

Prolongez le parcours de découverte en vous rendant à la Chapelle Saint Jacques où d’autres oeuvres en rapport avec l’enfance sont à admirer.

Monestiés est lové dans une boucle du Cérou. Son patrimoine culturel s’intègre dans un environnement naturel bucolique. Vieilles pierres, demeures anciennes s’harmonisent avec le paysage vert et vallonné.

Depuis 2001, Monestiés est classé parmi les plus beaux villages de France et l'on apprécie de se balader à travers ses ruelles pittoresques à la rencontre des vestiges du passé : anciennes fortifications, pont de Candèze, fontaine du Griffoul, maisons à colombages et autres architectures remarquables… N'oubliez pas de découvrir les tableaux du musée Bajén-Vega, et d'admirer le groupe statuaire du château de Combefa à la Chapelle St Jacques, joyau de la cité.

Places de parking en libre accès tout autour du village.

https://www.monesties.fr/

Parking spaces in free access all around the village. Saturday 14 May, 19:00, 19:30

Monestiés is nestled in a loop of the Cérou. Its cultural heritage is integrated in a bucolic natural environment. Old stones, old houses harmonize with the green and hilly landscape.

Since 2001, Monestiés is classified among the most beautiful villages in France and we appreciate to walk through its picturesque alleys to meet the remains of the past: ancient fortifications, bridge of Candèze, fountain of Griffoul, half-timbered houses and other notable architectures… Do not forget to discover the paintings of the Bajén-Vega museum, and to admire the group of statues of the castle of Combefa at the Chapel St Jacques, jewel of the city.

Descubrimiento del museo BAJEN VEGA. Sobre el tema departamental de la infancia, acceso libre a las obras de Martine VEGA y Francisco BAJEN, pintores españoles, refugiados políticos desde 1939 tras la Guerra Civil Española. Tarnais de coeur, amante de la cultura francesa, déjese llevar por dos artistas amantes de la verdad, la pureza y la autenticidad. Martine, esposa del pintor, es el origen de la adquisición de lo que se convertirá en un museo, conquistado por los encantos del pueblo de Monestiés. Prolongue el recorrido de descubrimiento dirigiéndose a la Capilla de Santiago, donde se pueden admirar otras obras relacionadas con la infancia.

Sábado 14 mayo, 19:00, 19:30

12 Place de la Mairie 81640 81190 Mirandol-Bourgnounac Occitanie