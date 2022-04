Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA Mairie de Monestiés Mirandol-Bourgnounac Catégories d’évènement: Mirandol-Bourgnounac

Tarn

Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA Mairie de Monestiés, 14 mai 2022, Mirandol-Bourgnounac. Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA

le samedi 14 mai à Mairie de Monestiés

Découverte du musée BAJEN VEGA. Sur le thème départemental de _**l’enfance,**_ accés libre aux oeuvres de Martine VEGA et Francisco BAJEN, peintres espagnols, réfugiés politiques dés 1939 suite à la Guerre Civile Espagnole. Tarnais de coeur, férus de culture française, laissez-vous emporter par deux artistes épris de vérité, de pureté et d’authenticité. Martine, épouse du peintre est à l’origine de l’acquisition de ce qui deviendra un musée, conquise par les charmes du village de Monestiés. Prolongez le parcours de découverte en vous rendant à la Chapelle Saint Jacques où d’autres oeuvres en rapport avec l’enfance sont à admirer. Visite découverte libre du musée BAJEN VEGA. Mairie de Monestiés 12 Place de la Mairie 81640 Mirandol-Bourgnounac Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mirandol-Bourgnounac, Tarn Autres Lieu Mairie de Monestiés Adresse 12 Place de la Mairie 81640 Ville Mirandol-Bourgnounac lieuville Mairie de Monestiés Mirandol-Bourgnounac Departement Tarn

Mairie de Monestiés Mirandol-Bourgnounac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirandol-bourgnounac/

Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA Mairie de Monestiés 2022-05-14 was last modified: by Portes ouvertes du Musée BAJEN VEGA Mairie de Monestiés Mairie de Monestiés 14 mai 2022 Mairie de Monestiés Mirandol-Bourgnounac Mirandol-Bourgnounac

Mirandol-Bourgnounac Tarn