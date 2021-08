Civaux Musée archéologique de Civaux Civaux, Vienne Portes ouvertes du Musée archéologique Musée archéologique de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée archéologique de Civaux

Venez visiter librement le musée afin de découvrir l’histoire de Civaux de la préhistoire au Moyen Age. A l’étage, une exposition temporaire sur le thème du bestiaire médiéval vous attend ainsi qu’un film, « Civaux, terre de mémoire ». Audioguide : 1€.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

