Portes ouvertes du Moulin de Reguignon à Val de Livenne – Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier 2022 Val-de-Livenne, 21 mai 2022, Val-de-Livenne.

Portes ouvertes du Moulin de Reguignon à Val de Livenne – Journées Européennes des Moulins et du patrimoine meulier 2022 Val-de-Livenne

2022-05-21 – 2022-05-22

Val-de-Livenne Gironde

Les journées Européennes du Patrimoine des Moulins et du patrimoine meulier, c’est ce Week end !

Le 21 et 22 mai, de 10h à 18h profitez des portes ouvertes du Moulin de Reguignon à Val de Livenne pour en découvrir plus sur son histoire !

Des visites guidées gratuites sont organisées à 10h30, 11h30, 15h00 et 16h30.

Les quatre moulins de Reguignon à Marcillac sont situés sur un canal de dérivation de la Livenne. Ils ont été achetés un à un par une famille à partir de 1830 et régulièrement transformés. En 1908 la troisième génération des Huchet bâtit la minoterie existant actuellement qui a produit de la farine jusqu’au début des années 1980.

Toutes les machines ont été gardés et entretenus. Au rez-de-chaussée, parfaitement alignés, cinq appareils de marque ROSE FRÈRES datent de la fin du 19e siècle. Ce beau modèle de broyeur est actuellement quasiment introuvable de nos jours !

Les journées Européennes du Patrimoine des Moulins et du patrimoine meulier, c’est ce Week end !

Le 21 et 22 mai, de 10h à 18h profitez des portes ouvertes du Moulin de Reguignon à Val de Livenne pour en découvrir plus sur son histoire !

Des visites guidées gratuites sont organisées à 10h30, 11h30, 15h00 et 16h30.

Les quatre moulins de Reguignon à Marcillac sont situés sur un canal de dérivation de la Livenne. Ils ont été achetés un à un par une famille à partir de 1830 et régulièrement transformés. En 1908 la troisième génération des Huchet bâtit la minoterie existant actuellement qui a produit de la farine jusqu’au début des années 1980.

Toutes les machines ont été gardés et entretenus. Au rez-de-chaussée, parfaitement alignés, cinq appareils de marque ROSE FRÈRES datent de la fin du 19e siècle. Ce beau modèle de broyeur est actuellement quasiment introuvable de nos jours !

+33 6 07 02 78 38

Les journées Européennes du Patrimoine des Moulins et du patrimoine meulier, c’est ce Week end !

Le 21 et 22 mai, de 10h à 18h profitez des portes ouvertes du Moulin de Reguignon à Val de Livenne pour en découvrir plus sur son histoire !

Des visites guidées gratuites sont organisées à 10h30, 11h30, 15h00 et 16h30.

Les quatre moulins de Reguignon à Marcillac sont situés sur un canal de dérivation de la Livenne. Ils ont été achetés un à un par une famille à partir de 1830 et régulièrement transformés. En 1908 la troisième génération des Huchet bâtit la minoterie existant actuellement qui a produit de la farine jusqu’au début des années 1980.

Toutes les machines ont été gardés et entretenus. Au rez-de-chaussée, parfaitement alignés, cinq appareils de marque ROSE FRÈRES datent de la fin du 19e siècle. Ce beau modèle de broyeur est actuellement quasiment introuvable de nos jours !



Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2022-05-03 par