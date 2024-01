Portes Ouvertes du Lycée Friant Lycée Friant Poligny, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 08:30:00

fin : 2024-02-10 12:30:00

Labellisé Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Restauration et du Sanitaire et du Social et labellisé E3D Expert en démarche développement durable

Le lycée polyvalent Hyacinthe Friant, situé au cœur du Jura, est un lycée doublement labellisé Lycée des Métiers de l’Hôtellerie Restauration et du Sanitaire et du Social. Etablissement multi-sites, il propose des formations dans trois filières : L’Hôtellerie Restauration (du CAP au BTS MHR), la filière Sanitaire et Sociale (du BAC ST2S au BTS ESF et DE CESF) et la filière Générale au sein de différents sites sur les villes d’Arbois et de Poligny dans des locaux très fonctionnels et qui offrent des conditions de travail optimales aux apprenants.

Lycée Friant 3 Rue Hyacinthe Friant

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 37 21 34



Mise à jour le 2024-01-16