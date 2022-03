Portes ouvertes du lycée de Navarre et lancement de la 3ème saison des “cantines aux familles” Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes du lycée de Navarre et lancement de la 3ème saison des "cantines aux familles"
Saint-Jean-Pied-de-Port
2022-03-12

De 10h à 12h, à cette occasion vente exceptionnelles de produits locaux commande préalable sur le site acena, en lien avec la section hôtelière du lycée : fromages, yaourts, fermiers et bio, viande de boeuf, veau, porc, agneau fermier ou bio, produits épicerie huiles, farine, compotes, pains, pâtisseries etc), volailles fermières vous sont proposés avec également petit déjeuner et formule snacking sur place.

+33 5 59 37 99 40

Lycée de Navarre

