Portes ouvertes du Lycée Collège GIEL DON BOSCO Giel-Courteilles Giel-Courteilles Catégories d’évènement: Giel-Courteilles

Orne

Portes ouvertes du Lycée Collège GIEL DON BOSCO Giel-Courteilles, 26 mars 2022, Giel-Courteilles. Portes ouvertes du Lycée Collège GIEL DON BOSCO Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Giel-Courteilles

2022-03-26 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-26 17:00:00 17:00:00 Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours

Giel-Courteilles Orne Giel-Courteilles Journée portes « ouvertes » de l’établissement

De la 6ème au BTS vers des métiers qui évoluent et qui emploient

(Mécanique, agriculture, architecture, métiers du bois, services aux personnes et métiers de l’énergétique par voie scolaire ou par apprentissage) Journée portes « ouvertes » de l’établissement

De la 6ème au BTS vers des métiers qui évoluent et qui emploient

(Mécanique, agriculture, architecture, métiers du bois, services aux personnes et métiers de l’énergétique par voie scolaire ou par… direction@giel-don-bosco.org +33 2 33 67 99 00 Journée portes « ouvertes » de l’établissement

De la 6ème au BTS vers des métiers qui évoluent et qui emploient

(Mécanique, agriculture, architecture, métiers du bois, services aux personnes et métiers de l’énergétique par voie scolaire ou par apprentissage) Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Giel-Courteilles

dernière mise à jour : 2022-01-07 par OT DU PAYS DE PUTANGES

Détails Catégories d’évènement: Giel-Courteilles, Orne Autres Lieu Giel-Courteilles Adresse Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Ville Giel-Courteilles lieuville Lycée GIEL DON BOSCO Les Cours Giel-Courteilles Departement Orne

Giel-Courteilles Giel-Courteilles Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giel-courteilles/

Portes ouvertes du Lycée Collège GIEL DON BOSCO Giel-Courteilles 2022-03-26 was last modified: by Portes ouvertes du Lycée Collège GIEL DON BOSCO Giel-Courteilles Giel-Courteilles 26 mars 2022 Giel-Courteilles Orne

Giel-Courteilles Orne