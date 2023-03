Portes ouvertes du lycée agricole Rouffach Catégories d’Évènement: 68250

Rouffach

Portes ouvertes du lycée agricole, 18 mars 2023, Rouffach

2023-03-18 09:00:00 – 2023-03-18 17:00:00

68250 Découvrez de nombreuses formations des établissements agricoles (Erstein, Obernai, Rouffach, Wintzenheim) : 100 métiers pour voler de ses propres ailes. Présentations des formations +33 3 89 78 73 00 Rouffach

