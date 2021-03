Paris Cité des sciences et de l'industrie, Carrefour numérique², en ligne Paris Portes ouvertes du Living Lab Cité des sciences et de l’industrie, Carrefour numérique², en ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les 16 et 17 avril 2021 partez à la découverte de projets coopératifs menés en ligne ! Le Carrefour numérique² de la Cité des sciences et de l’industrie organise les portes ouvertes du Living Lab pour clore la troisième saison de ses résidences Muséocamp. En cette période pandémique, la thématique de cette année “Cultivons l’immatériel : expériences et savoir-faire” n’a jamais été aussi concrète. Les restrictions sanitaires ont transformé les pratiques collaboratives, qui se sont faites en ligne. Pendant quinze mois, cinq projets sélectionnés en résidence se sont co-construits en distanciel avec les publics (peut-être vous ?), sur les thématiques suivantes : l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes,

les médiations culturelles en période de pandémie,

le prolongement de l’autonomie par un exosquelette de bras,

la sensibilisation à l’impact des algorithmes de recommandation sur nos goûts musicaux

Nous vous invitons à découvrir ces projets, en présence des équipes, ainsi qu'à échanger avec l'équipe du Living Lab afin d'en découvrir les coulisses, lors d'une rencontre virtuelle & conviviale.

