Valentin Abeille, le samedi 26 mars à 14:00 Evénement organisé par Antin Résidence et les associations intervenant dans le local pour faire connaître aux locataires leurs activités et le planning du local, et leur faire découvrir l’espace ! Valentin Abeille 3 impasse Marteau Paris Quartier de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:30:00

