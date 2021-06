Portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia Massy, 12 juin 2021-12 juin 2021, Massy.

Portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia 2021-06-12 – 2021-06-12

Massy 76270 Massy

Journée portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia. Venez découvrir ou redécouvrir le lieu ainsi que nos différents jeux pour petits et grands ! Pascale et William Andrews animeront cette journée.

Barbecue, crêpes, gaufres, boissons, etc.

Entrée gratuite pour tous. Merci de privilégier la réservation par mail.

Journée portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia. Venez découvrir ou redécouvrir le lieu ainsi que nos différents jeux pour petits et grands ! Pascale et William Andrews animeront cette journée.

Barbecue, crêpes, gaufres, boissons, etc.

Entrée…

labyrinthe.artmazia@gmail.com +33 6 14 73 97 34

Journée portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia. Venez découvrir ou redécouvrir le lieu ainsi que nos différents jeux pour petits et grands ! Pascale et William Andrews animeront cette journée.

Barbecue, crêpes, gaufres, boissons, etc.

Entrée…

Journée portes ouvertes du Labyrinthe Artmazia. Venez découvrir ou redécouvrir le lieu ainsi que nos différents jeux pour petits et grands ! Pascale et William Andrews animeront cette journée.

Barbecue, crêpes, gaufres, boissons, etc.

Entrée gratuite pour tous. Merci de privilégier la réservation par mail.