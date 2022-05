Portes ouvertes du Jardin Ressource Jardin Ressource,Lieu-dit Les Taupins Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin Ressource, Lieu-dit Les Taupins

Le Jardin Ressource du P.a.r.c ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir l’ensemble des actions de l’association. Ces actions collectives visent à favoriser l’autonomie alimentaire locale. Ateliers du jardin à la cuisine, visites goûtées, buvette et petite restauration sur place. Découvrez ce lieu de production collectif réunissant différentes variétés ! Jardin Ressource,Lieu-dit Les Taupins Les Taupins 89350 Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

