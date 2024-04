Portes ouvertes du jardin ressource du P.a.r.c Jardin ressource Tannerre-en-Puisaye, dimanche 2 juin 2024.

Portes ouvertes du jardin ressource du P.a.r.c À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez visiter le « Jardin ressource » comme vous ne l’avez jamais vu ! Comme vous ne l’avez jamais senti, touché, goûté et entendu. Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin ressource Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

En pleine évolution, cet espace partagé et nourricier est à venir explorer avec un nouveau regard.

Sur la journée, vous pourrez notamment participer à une œuvre commune, découvrir le jardin grâce à des animations sensorielles.

Le midi, nous proposons un pique-nique géant où tout le monde est invité à se retrouver autour d’une nappe monumentale et à profiter d’un instant musical avec un orgue de barbarie.

À noter :

Sur place : buvette, crêpes pour le goûter seront à votre disposition.

Infrastructure : toilette sèche.

Jardin ressource Les Taupins, 89350 Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye 89350 Louesme Yonne Bourgogne-Franche-Comté 09 50 20 31 17 https://www.leparc.org/ https://www.facebook.com/leparcpuisaye Situé à Tannerre-en-Puisaye, le « Jardin ressource » est le cœur de l’association « Le P.a.r.c ». C’est un lieu de production collectif et de rencontre en milieu rural. Ce jardin d’apprentissage vous permet d’acquérir des techniques de cultures (écologiques, économes en eau et peu mécanisées) mais aussi de cuisine (cuissons, séchage, conservation, etc.). Chaque semaine, des habitants qui souhaitent gagner en autonomie s’y réunissent.

Par ailleurs, ce lieu est le témoin de partenariats, d’échanges, d’accompagnements et d’accueil de structures diverses telles que le SAJ, Viltaïs, la PJJ ou encore la Mission Locale. Cela donne lieu à une mixité sociale riche lors des moments partagés.

Enfin, le jardin accueille des événements variés visant à attiser la curiosité alimentaire et l’ouverture à d’autres domaines.

​ Un parking est disponible | Absence d’accès PMR.

© Le P.a.r.c