Portes ouvertes du jardin partagé « Victor Hugo » Sauveterre-de-Guyenne, 29 septembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne.

Portes ouvertes du jardin partagé « Victor Hugo » 2021-09-29 – 2021-09-29

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

Tous aux Jardins ! 1 ére édition

Portes ouvertes des jardins collectifs du Cœur Entre-deux-Mers du 29 septembre au 3 octobre 2021 piloté par l’Espace Agri’Alim du Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre de son Programme Alimentaire de Territoire. Cet événement intervient dans le cadre du programme d’action de l’Espace Agri’Alim du Cœur Entre-deux-Mers en vue de promouvoir le bien produire, bien manger et bien vivre ensemble…

Vous aurez la possibilité d’échanger et de visiter durant le week-end le jardin partagé Victor Hugo mis en place par la mairie. Les habitants se feront un plaisir de vous expliquer son fonctionnement et la production qu’ils y font. Avec la possibilité le mercredi de pique-niquer sur place.

Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers

dernière mise à jour : 2021-09-22 par