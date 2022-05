Portes ouvertes du Jardin maraîcher Harmonium Argentonnay, 12 juin 2022, Argentonnay.

Portes ouvertes du Jardin maraîcher Harmonium Harmonium 8 La Rousselière Argentonnay

2022-06-12 – 2022-06-12 Harmonium 8 La Rousselière

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay

EUR Découvrez le jardin maraîcher Harmonium, cultivé naturellement, sans pesticide, sans traitement chimique et sans engrais chimique, il s’étend sur 1 hectare.

Le producteur maraîcher Bio vous proposera ses légumes de saison.

En plus de la visite à 14 h et 16 h, vous pourrez découvrir des artisans – créateurs locaux, rencontrer des alpagas, participer au mandala collectif, profiter du troc aux plantes et de la box de gratuité.

Découvrez le jardin maraîcher Harmonium, cultivé naturellement, sans pesticide, sans traitement chimique et sans engrais chimique, il s’étend sur 1 hectare.

Le producteur maraîcher Bio vous proposera ses légumes de saison.

En plus de la visite à 14 h et 16 h, vous pourrez découvrir des artisans – créateurs locaux, rencontrer des alpagas, participer au mandala collectif, profiter du troc aux plantes et de la box de gratuité.

+33 7 86 62 01 28

Découvrez le jardin maraîcher Harmonium, cultivé naturellement, sans pesticide, sans traitement chimique et sans engrais chimique, il s’étend sur 1 hectare.

Le producteur maraîcher Bio vous proposera ses légumes de saison.

En plus de la visite à 14 h et 16 h, vous pourrez découvrir des artisans – créateurs locaux, rencontrer des alpagas, participer au mandala collectif, profiter du troc aux plantes et de la box de gratuité.

mickael-lafont

Harmonium 8 La Rousselière Argentonnay

dernière mise à jour : 2022-05-20 par