Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d’Yser Bambecque Catégories d’évènement: Bambecque

Nord

Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d’Yser, 4 juin 2022, Bambecque. Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Botanique du Val d’Yser

Jardin paysager regroupant environ 1400 espèces et variétés d’arbres, arbustes et herbacées sauvages ou cultivées, organisé en différents thèmes (potager, verger, prairie, sous-bois, mare, …). Animations sur la botanique, les techniques de jardinage, la biodiversité, l’apiculture, …

4€ par personne 3€ pour les groupes Gratuit enfants

Animations sur la botanique, les techniques de jardinage, la biodiversité, l’apiculture, … Jardin Botanique du Val d’Yser 1, Rue du Perroquet Vert Bambecque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bambecque, Nord Autres Lieu Jardin Botanique du Val d'Yser Adresse 1, Rue du Perroquet Vert Ville Bambecque lieuville Jardin Botanique du Val d'Yser Bambecque Departement Nord

Jardin Botanique du Val d'Yser Bambecque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bambecque/

Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d’Yser 2022-06-04 was last modified: by Portes ouvertes du Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d’Yser Jardin Botanique du Val d'Yser 4 juin 2022 Bambecque Jardin Botanique du Val d'Yser Bambecque

Bambecque Nord