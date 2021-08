Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Portes ouvertes du Haras Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Portes ouvertes du Haras Tarbes, 28 août 2021, Tarbes. Portes ouvertes du Haras 2021-08-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-29 19:00:00 19:00:00 TARBES Rue du Régiment de Bigorre

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR Profitez-en pour venir (re)découvrir ce site historique prestigieux : de superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes, un écrin de verdure au coeur de la ville ! > Entrée libre rue du Régiment de Bigorre

> PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les spectacles et animations équestres guide.haras@mairie-tarbes.fr dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Lieu Tarbes Adresse TARBES Rue du Régiment de Bigorre Ville Tarbes