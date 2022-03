PORTES OUVERTES DU GITE LE TRAIT D’UNION AU FIEF SAUVIN Montrevault-sur-Èvre, 23 avril 2022, Montrevault-sur-Èvre.

PORTES OUVERTES DU GITE LE TRAIT D’UNION AU FIEF SAUVIN La Gohardière Neuve LE FIEF-SAUVIN Montrevault-sur-Èvre

2022-04-23 – 2022-04-23 La Gohardière Neuve LE FIEF-SAUVIN

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Venez découvrir le gîte familial “Le Trait d’Union” au Fief-Sauvin à l’occasion de ses portes ouvertes le samedi 23 et dimanche 24 avril de 14h00 à 19h00.

Ce gîte, entièrement rénové avec des matériaux naturels, peut accueillir jusqu’à 12 personnes : idéal pour un séjour en famille ou entre amis.

Le gîte “Le Trait d’Union” est un cocon au milieu de la nature, à proximité de la ferme bio des propriétaires. L’occasion d’un bel intermède dans votre vie !

Il est composé de quatre chambres (dont une à l’étage) ; chacune possède sa salle de bains (douche, lavabo, wc). Le gîte dispose également d’une belle pièce de vie : une cuisine toute équipée et un salon avec TV écran plat ; d’une buanderie (lave-linge, sèche-linge, congélateur) ainsi qu’une salle de jeux (jeux en bois et coin lecture).

Le gîte dispose de panneaux solaires ainsi qu’une connexion WIFI.

Vous profiterez également d’un espace extérieur : un jardin, barbecue, table de salon de jardin et un parking privé avec une borne pour recharger vos voitures électriques.

Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Portes ouvertes du gîte Le Trait d’Union au Fief Sauvin

gite.letraitdunion@gmail.com +33 6 43 60 62 52 https://giteletraitdunion.wixsite.com/gite

