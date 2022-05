Portes Ouvertes du FCMO

Mercredis 1er juin / 8 juin et 15 juin 15h à 16h30 : Catégories U7 et U9 18h à 19h30 : Catégories U10- U11 et U12-U13 Découvrez l’école de football de Lacanau au Stade Albert François

