Portes Ouvertes du Domaine viticole Le Collet Vert à Pertuis Domaine du Collet Vert Pertuis, samedi 22 juin 2024.

Portes Ouvertes du Domaine du Collet Vert

Le Domaine du Collet Vert organise le samedi 22 et dimanche 23 juin 2024 de 10 h à 12h puis de 15h à 19h les portes ouvertes de son exploitation. Vous pourrez voir tout d’abord le matériel que Jérôme utilise pour l’entretien de ses vignes et pour la récolte des raisins. Ensuite il vous fera voir sa cave et vous expliquera comment il fait son vin. Par la suite une dégustation des millésimes 2023 sera faite dans un cadre enchanteur.

la visite et la dégustation sont gratuites .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

Domaine du Collet Vert 3120 B route de la Bonde 84120 pertuis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur barneoud.jerome@laposte.net

