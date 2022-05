Portes ouvertes du Domaine Tardieu Ferrand & marchés fermiers Argilliers Argilliers Catégories d’évènement: Argilliers

Gard

Portes ouvertes du Domaine Tardieu Ferrand & marchés fermiers Argilliers, 11 mars 2022, Argilliers. Portes ouvertes du Domaine Tardieu Ferrand & marchés fermiers Dans les jardins du domaine Tardieu Ferrand 1000 route d’Uzès Argilliers

2022-03-11 10:00:00 – 2022-03-11 18:30:00 Dans les jardins du domaine Tardieu Ferrand 1000 route d’Uzès

Argilliers Gard Argilliers Journées portes ouvertes en accès libre dans les jardins du domaine.

Retrouvez sur place une programmation riche : marché fermier, animations, concert et restauration toute la journée. domainetardieuferrand@gmail.com +33 6 27 75 21 61 https://www.domainetardieuferrand.com/journ%C3%A9esportesouvertes Dans les jardins du domaine Tardieu Ferrand 1000 route d’Uzès Argilliers

Lieu Argilliers
Adresse Dans les jardins du domaine Tardieu Ferrand 1000 route d'Uzès
Ville Argilliers
Departement Gard

