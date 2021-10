Portes Ouvertes du Domaine Olivier Guyot Marsannay-la-Côte, 4 décembre 2021, Marsannay-la-Côte.

Portes Ouvertes du Domaine Olivier Guyot 2021-12-04 – 2021-12-05 Domaine Olivier Guyot 39 Rue de Mazy

Marsannay-la-Côte Côte-d’Or Marsannay-la-Côte

Au cœur du vignoble de Côte-d’Or, là où, bien souvent, hectares riment avec nectars… c’est à Marsannay-la-Côte, premier village viticole et véritable “porte d’entrée” de la célèbre Route des vins de la Côte de Nuits, qu’est implanté notre Domaine. Issu d’une famille de vignerons, où son père et son grand-père travaillaient la vigne avant lui, Olivier Guyot se découvrira très tôt une passion pour la culture de la vigne et de l’élevage du vin…

Portes ouvertes chaque premier weekend de décembre (04 et 05 décembre 2021) :

Repas au restaurant Le Clos du Roy

Champagne à volonté

Vins à l’aveugle

