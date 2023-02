Portes-Ouvertes du Domaine Gérard Tremblay Domaine Tremblay Chablis Catégories d’Évènement: Chablis

Portes-Ouvertes du Domaine Gérard Tremblay
12 Rue de Poinchy Domaine Tremblay
Chablis Yonne

2023-03-04 – 2023-03-05

Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy

Chablis

Yonne EUR Le Domaine Gérard Tremblay organise ses Portes-Ouvertes.

Avec plusieurs viticulteurs: Champagne – Alsace – Côte du Rhône – Côte d’Or

Au programme : dégustations & produits du terroir

Entrée gratuite

Les 4 et 5 mars 2023 de 10h à 19h. gerard.tremblay@wanadoo.fr +33 3 86 42 40 98 http://www.chablis-tremblay.com/ Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis

