Chablis Chablis Chablis, Yonne Portes-Ouvertes du Domaine Gérard Tremblay Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

Portes-Ouvertes du Domaine Gérard Tremblay Chablis, 12 mars 2022, Chablis. Portes-Ouvertes du Domaine Gérard Tremblay Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy

Chablis Yonne Chablis EUR Le Domaine Gérard Tremblay organise ses portes-ouvertes.

Au programme : dégustations, produits du terroir, activités coloriage et balade en calèche pour les enfants.

Rendez-vous de 10h à 18h gerard.tremblay@wanadoo.fr +33 3 86 42 40 98 http://www.chablis-tremblay.com/ Le Domaine Gérard Tremblay organise ses portes-ouvertes.

Au programme : dégustations, produits du terroir, activités coloriage et balade en calèche pour les enfants.

Rendez-vous de 10h à 18h Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy Ville Chablis lieuville Domaine Tremblay 12 Rue de Poinchy Chablis