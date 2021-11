Portes-Ouvertes du Domaine Fournillon – Bernouil Bernouil, 13 novembre 2021, Bernouil.

Portes-Ouvertes du Domaine Fournillon – Bernouil Domaine Fournillon 34 Grande Rue Bernouil

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-14 19:00:00 Domaine Fournillon 34 Grande Rue

Bernouil 89360 Bernouil

Le Domaine Fournillon organise ses portes-ouvertes les 13 et 14 novembre, de 10h30 à 19h. Dégustations et produits du terroir sur place, restauration possible. Infos et réservations au 03 86 55 50 96.

+33 3 86 55 50 96

Le Domaine Fournillon organise ses portes-ouvertes les 13 et 14 novembre, de 10h30 à 19h. Dégustations et produits du terroir sur place, restauration possible. Infos et réservations au 03 86 55 50 96.

Domaine Fournillon 34 Grande Rue Bernouil

dernière mise à jour : 2021-10-30 par