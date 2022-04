PORTES OUVERTES DU DOMAINE DES EAUX BLEUES DE LIVERDUN Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Liverdun Meurthe-et-Moselle Restauration sur place avec 2 food-truck “Chez Maman et French Croc”, Glacier.

Nombreux exposants : épicerie ambulante “A la Rapine”, les Paniers Bleus, La cave de l’Olivier, Atelier du tapissier, brocante solidaire Ephata, le refuge des sabots meurtris, balade à cheval, tourneur sur bois, cultures et partages, artiste des saveurs salées et sucrées, l’Aristoloche, savons artisanaux, visite guidée du parc le dimanche organisée par l’accueil touristique du bassin de Pompey, Développement durable avec la Communauté des communes du Bassin de Pompey, Brocalyz, Cathyverre… cba@eauxbleues.com +33 3 83 24 69 00 http://www.eauxbleues.fr/ Route de Villey St Etienne DOMAINE DES EAUX BLEUES La Garenne Liverdun

