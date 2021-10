Portes ouvertes du Domaine de l’Écu Le Domaine de l’Écu, 4 décembre 2021, Le Landreau.

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Le Domaine de l’Écu

Claire, Fred et toute l’équipe du Domaine de l’Écu vous attendent nombreux, curieux et assoiffés pour les premières portes ouvertes —————————————- * Plus de 25 cuvées à découvrir : dont des millésimes rares, magnums, cuvées spéciales… * 3 espaces de dégustation : – Vins rouges – Vins blancs – Verticales (dégustation d’une même cuvée au fil des années) * Visite du chai, des caves et des amphores * Ventes sur place au tarif particulier, spécial portes ouvertes * Exposition de l’artiste Ventus Pictor (artiste du vent) —————————————- Avant-gardiste, le domaine de l’Écu est certifié en agriculture biologique depuis 1975 et en biodynamie depuis 1998. Spécialistes de la vinification en amphores (qui réclame beaucoup de travail, de surveillance et de délicatesse) Fred et Claire Niger ont inauguré récemment leur nouveau chai au coeur de leurs vignes et du terroir du muscadet, au Landreau, afin de vous faire découvrir leur passion du vin et leur travail autour de la biodynamie, des énergies et de la cosmoculture. Ils proposent une gamme de + de 35 références parmi lesquelles les cuvées “Le temps des copains” : des vins à 4 mains réalisés avec des amis vignerons venus de toute la France (et même d’ailleurs) avec qui ils partagent la même philosophie de travail et de respect de la nature. —————————————- Samedi 4 décembre 2021 et dimanche 5 décembre 2021 : 10h00 – 17h00

Gratuit et ouvert à tous

