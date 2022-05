Portes-ouvertes du Domaine Clotilde Davenne – Préhy Préhy Préhy Catégories d’évènement: Préhy

Portes-ouvertes du Domaine Clotilde Davenne – Préhy Préhy, 28 mai 2022, Préhy.

2022-05-28

Cette année le Domaine Davenne vous propose des portes-ouvertes sur le thème "Quelle est la meilleure association vin et fromages ?". Entre rires, dégustations, découvertes, jeux sensoriels, visites des vignes, balade en Eden (petite fille électrique de Méhari) et beaucoup d'autres choses encore… l'équipe du Domaine a hâte de vous y retrouver !

