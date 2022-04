Portes ouvertes du Domaine Bernard Fleuriet & fils Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’évènement: 18300

Menetou-Râtel 18300 Le domaine Bernard Fleuriet & fils organise des journées portes ouvertes. Au programme : Visite de cave et dégustation des vins, marché de producteurs d’ici et d’ailleurs , animation nocturne le samedi soir. Restauration sur place. fleuriet.vauvise@wanadoo.fr +33 2 48 79 34 09 http://www.fleuriet-sancerre.com/ Le domaine Bernard Fleuriet & fils organise des journées portes ouvertes. Au programme : Visite de cave et dégustation des vins, marché de producteurs d’ici et d’ailleurs , animation nocturne le samedi soir. Restauration sur place. ©domainebernardfleuriet&fils

