Portes ouvertes du domaine Apatia Uhart-Cize, 20 novembre 2021, Uhart-Cize.

Portes ouvertes du domaine Apatia Doamien Apatia 23 route d’Arnéguy-Villa Harriet Uhart-Cize

2021-11-20 – 2021-11-20 Doamien Apatia 23 route d’Arnéguy-Villa Harriet

Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques Uhart-Cize

Des 10h visite du chai et dégustation des vins du domaine et de l’Apatia nouveau !

A partir de 12h, apero tapas préparés par Michel de Café Ttipia,

A partir de 19h talo !

Journée animée par le groupe Krexelak (chorale féminine de Cambo les Bains )et d’autres surprises…

On vous attend nombreux !

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 6 64 24 03 54

Domaine Apatia

Doamien Apatia 23 route d’Arnéguy-Villa Harriet Uhart-Cize

